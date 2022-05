Katse: kuidas toimib Pärnus karbiringlus?

Tarbetut pakendite raiskamist aitab vältida ringkarbi süsteem, millega on meie maakonnast liitunud kuus toidukohta.

Ringkarp töötab nii, et toitu või jooki kaasa ostes saab paluda panna see ringkarbi nõusse. Esimesel korral tuleb peale söögi maksta korduvkasutatava toiduanuma eest kümme ja ringtopsi eest viis eurot. Nõusid tagastades saab raha tagasi. Aga võib ka sama taldriku või supikausi järgmisel korral kaasa võtta ja vastu saab tellitud toidu puhtas ringlusnõus. Sealjuures võib sama karbiga minna ükskõik millisesse karbiringlusega ühinenud toidukohta, neis kehtib sama süsteem.

Üheks karbiringlusega liitunud toidukohaks on Pärnus Supeluse tänaval asuv Villa Wesset. Toidu ostmine ringkarpi käib lihtsalt. Siiski on karbiringlusega liitudes lõunasöögi arve pisut ehmatav, kuna see sisaldab ka summat nõude pandi eest.