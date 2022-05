Rahvusvahelisel ratsavõistlusel Maria talus selguvad koolisõidu parimad

Festivali esimene nädalavahetus on pühendatud koolisõidule, kahe päeva krooniks on pühapäevane Maailmakarika etapp koolisõidus. Kõikide kodumaiste koolisõidufännide pöidlad on pihus, sest starti asuvad ka Eesti olümpiasportlased Dina Ellermann ja Donna Anna. Kõikide koolisõidu klasside peale on konkurentsi pakkumas lisaks kodumaistele ratsutajatele ka sportlased Soomest, Rootsist, Leedust ja Lätist.