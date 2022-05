VÕIDUPEO GALERII ⟩ Finaalide parim mängija Andris Misters: Pärnu publik on fenomenaalne, tegime üheskoos ajalugu

"Pärnu publik on fenomenaalne, olen neile ülitänulik - nad andsid meile nii palju energiat ja tegime üheskoos ajalugu. Nad jäävad elu lõpuni minu südamesse," ütles Misters, kes sattus avamängu järel nii hullu seisu, et pidi 39kraadise palavikuga minema kiirabisse. Lätlane köhis veel tänagi intervjuu ajal. "See oli ebareaalselt raske nädal, aga olen oma meeskonna üli uhke: kui mul olid rasked ajad, siis tõusis keegi teine esile. Nüüd võtan kindlasti paar nädalat sportimiseks vabaks ja lõõgastun - naudin võitu, sest praegu on päris karm olla."