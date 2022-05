Video ⟩ Kauakestvad kiiduavaldused, rõõmupisarad, värinad, kangelaste muljed

See on vaid pisku tunnetest, mida see imeline korvpalliõhtu Pärnu spordihallis pakkus. Kui pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna, siis need kahtlemata ajalukku minevad kaadrid rahva kauakestvatest kiiduavaldustest, juubeldamisest ja vahetust rõõmuvärinast kõnelevad ehk enamgi.