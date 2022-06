Hooldekodu palkas klientidele seltsiks robotkassi

Keskuse juhataja Margit Seppik selgitas, et Mirri on nime saanud ühe patsiendi kassi järgi. Nimelt on Helmil kodus kiisu, keda ta kahjuks ei näe, aga igatseb väga. Nüüd pakubki robotkass seltsi kõikidele, kes kasse armastavad. Mirri nurrub, liigutab pead ja käppi ja, mis kõige tähtsam, ei küünista kunagi. Positiivseid emotsioone pakub ta kõigile ja on oma seltsilistega väga kannatlik.