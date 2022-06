Pildid ⟩ Päästjad aitasid 16 surmalõksu jäänud linnupoega tagasi ema tiiva alla

Kohale kutsuti ka Tori vallavalitsuse arendusnõunik, kes lubas territooriumi omanikule teha ettekirjutuse, et samalaadne olukord ei korduks.

See ei olnud sugugi esimene kord, kui linnupojad kalatiikide juures plindrisse sattusid. Mullu juunis kukkus kalatiikide äravoolukanali šahti tosin linnupoega, kellest viis hukkus. Kohalikud teavad rääkida, et samasuguseid õnnetusi on pisisulelistega juhtunud varasematel aastatelgi.