PILDID JA VIDEOD ⟩ Ester Murrand loob tähendusega laule

Kooride, ansamblite ja solistide juhendamise kõrval on Murrand viimastel aastatel sukeldunud (pärast pikka kooriseadete tegemise kogemust) omaloomingu kirjutamisse. Elav tõestus sellest, et 30 aasta järel ei ole kõik ​rajad veel läbi käidud. Avastamist jätkub igasse päeva, see ilmneb ka rohkest muusikaelamuste ja kogemuste jagamisest näoraamatu (Facebooki) lehel. Üks neist lauludest, mille Murrand on üsna hiljuti kirjutanud ja mille algussõnadest sai tema Agape keskuses korraldatud juubelikontsert pealkirjagi, on Alari "Papa" Jansoni sõnadele loodud "Minek".