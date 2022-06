Politsei sai Pärnus kätte suure koguse narkootilist ainet

Raspeli sõnul on karfentanüül sünteetiline aine, mis on üks fentanüülist saadavaid ühendeid, aga on fentanüülist umbes 100 korda kangem. "Seetõttu on karfentanüül väga kiiresti psüühilist ja füüsilist sõltuvust tekitav aine, mis võib kergesti põhjustada üledoosi või surma. Selle aine turult eemaldamisega päästame päriselt elusid. Politsei teeb selle nimel tööd edasi, et lõhkuda narkokurjategijate ja -vahendajate gruppe, et takistada narkootiliste ainete jõudmist Eestisse," ütles kriminaalbüroo juht.