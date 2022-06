Terviseamet kustutas Raeküla ranna ametlike supluskohtade nimekirjast

Terviseamet kustutas Raeküla ranna oma veebilehel avaldatud supluskohtade nimekirjast ja Pärnu linnavalitsusel tuleb paigaldada randa hoiatusmärk, et see pole enam supluskoht.

Raeküla ranna veekvaliteet on viiendat hooaega järjest määratud “halba” kvaliteediklassi. Terviseamet andis pressiteate vahendusel teada, et Raeküla suplusvee kvaliteet ei ole viimase viie aasta jooksul paranenud, mistõttu kehtib seal alaline soovitus mitte supelda. Soovitus kehtib seni, kuni veekvaliteet supluskohas paraneb.

“Halb” kvaliteediklass näitab, et suplusvesi võib olla mõjutatud ühest või mitmest reostusallikast.

Raeküla ranna halba veekvaliteeti näitab eelkõige soole enterokokkide ja E. coli bakterite sisalduse suur kõikumine vees.

Tegu on indikaatorbakteritega, mis aitavad fekaalse päritoluga reostust kindlaks teha. Need on levinud bakterid, kes elavad inimeste ja teiste soojavereliste loomade soolestikus. Enamik nende bakterite vorme on ohutud, kuid nende hulgas võib esineda vorme või teisi mikroorganisme, mis võivad põhjustada haigestumisi.

Terviseamet märkis, et reostus rannas ei ole püsiv. Viimase nelja hooaja suplusvee proovid näitavad, et hooaja alguses on veekvaliteet hea ning on esinenud üksikuid kontrollväärtuste ületamisi. Veekvaliteet on varasematel hooaegadel halvenenud juuli teisest poolest.

Terviseameti teatel suplusvee seire rannas jätkub, et oleks võimalik välja selgitada reostuse põhjused ja hinnata suplusvee kvaliteeti.

Pärnu keskuslinna randades teeb Pärnu linnavalitsuse tellimusel suplusvee seiret OÜ Skeltmer. Randadest võetud veeproove analüüsib osaühing keskkonnauuringute keskuse Pärnu labor. Kõik needsamad Pärnu randadest võetud veeproovide analüüsiaktid saadetakse ka terviseametile.

Pärnu linnavalitsuse pressiesindaja Anu Villmanni sõnutsi näitas 16. mail võetud hooaja esimene veeproov, et kolibaktereid oli Raeküla ranna merevees alla piirmäära, aga enterokokke oli vees 150. Lubatud norm on 100.

Villmann märkis, et kõik juunikuus võetud kolm veeproovi on kinnitanud, et suplusvee kvaliteet Raekülas on praegu väga hea või hea.