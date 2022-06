Minister: Eesti elanike vaimne tervis pole hea

Sotsiaalkaitseminister ja reformierakondlane Signe Riisalo tõdes vastse uuringu esitlusel, et Eesti elanike vaimne tervis pole hea. Muu maailmaga võrreldes pole me aga hullemas seisus. Mine võta kinni, kas õnneks või kahjuks.

Riisalo ei nõustu väitega, nagu COVID-19 oleks põhjustanud vaimse tervise probleeme. “Tõsi on see, et vaimse tervise mured olid oluliselt varem,” märkis minister. Tema hinnangul tõi pandeemia need üksnes teravalt esile.