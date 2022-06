Ronaldo kruttis põnevust, kuid Flora masinavärk töötas õlitatult

Esimese veerandtunni järel ennast 0:2 kaotusseisust leidnud pärnakad suutsid pealinnas ründaja Ronaldo Tiismaa 39. minuti tabamuse järel Taaveti ja Koljati heitlusse intriigi ja põnevust tuua, ent teise poolaja alguses tegid pärispealinlased ruttu klaariks, et suvepealinlasetel ei tasu lootusi väga kõrgeks ajada.

17 mänguga seitse punkti kogunud Vaprus on turniiritabelis endiselt kümnendal ehk viimasel real. FC Floral on liidrina 47 punkti ja ühe vähem peetud mängu juures punktine edu suurima konkurendi FC Levadia ees.