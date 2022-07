Iga kümnes covid-patsient saab ravi Pärnu haiglas

Viimase 14 päeva haigestumusnäit 100 tuhande elaniku kohta on Pärnumaal 182. Kõrgem on näit vaid Harjumaal (250) ja Hiiumaal (204).

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepa sõnul osutus eelmisel nädalal analüüsitud 6525 testist 1163 positiivseks. Üle 60aastaste hulgas langes haigestumine 15 protsendi võrra. "Positiivsete juhtude ja hospitaliseeritute arv on jäänud eelnenud nädalaga sarnasele tasemele, varasemalt nähtud kiire kasvutrend on aeglustunud," selgitas Sepp ja lisas, et nakatamiskordaja on langenud üheni.