Intervjuu ⟩ Ester Vilgats: Kui ma enam tööd ei tee, hakkan lugema

ERRi korrespondent Ester Vilgats on Pärnut pildis hoidnud ligemale 26 aastat. Sellesse aega jagub erineva lõpuga lugusid, mida tugeva õiglustundega ajakirjanik on võtnud südameasjaks lahata. Õhus olevad küsimused vajavad esitamist ja igapäevased lood tegemist, ent sõnal saab ta lasta lennata "Aktuaalse Kaamera" lõpulugudes, mille kohta ütleb, et neid on tore teha, sest muidu lihtsalt räägid, mis toimus.