1:11 ⟩ Pärnu naiskond kaotas meistriliigas kümne väravaga

Flora on 33 punktiga tšempionaadi kindel liider, olles võitnud kõik 11 matši väravate vahega 72:4. Saku Sportingul on teisena koos 25 silma. Tallinna Kalev ja Pärnu on kolmandana-neljandana kogunud 16 punkti, ent kalevlastel on üks mäng varuks. Neile järgnevad Tabasalu (13), Tartu Tammeka (10), Tuleviku ja Suure-Jaani ühisnaiskond (5) ja Põlva Lootos (3).