Sõda Ukrainas on eestimaalaste huvi selle maa toitude vastu sedavõrd kasvatanud, et Pärnus pole võimalik kell 14 enam lõunasöögiks borši saada, see on einelatest nahka pistetud. Raamatupoes on Ukraina söökide kokaraamatud praktiliselt läbi müüdud, vaid üksikud eksemplarid on riiulitel järel.