Otseülekanne ⟩ Kas Aivar Mäest saab Põhja-Pärnumaa uus vallavanem?

Toona oli veel kandidaatide nimistus ka endine Pärnu maavanem ja Tootsi vallavanem Kalev Kaljuste, kelle selja taga oli valimisliit Inimeste Eest. Jaanus Rahula valimisliidust Inimeste Eest sõnas päev enne erakorralist volikogu, et Kaljustet nad kandidaadiks istungil ei esita. Tema on öelnud oma valimisliidu liikmetele, et on nende valik, kas nad hääletavad Mäe poolt või vastu. “Kuna see on volikogu ülene, siis koalitsiooni ja opositsiooni selles küsimuses pole,” selgitas Rahula.