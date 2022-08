Agur Tomingas rändab Ekke Moorina Euroopas ja igatseb koju oma Enekeni, Marianni juurde

Agur ütleb, et ta on nagu koer, kes elab oma kuudis ja sööb kausist. “Noh, nii me omakeskis ütleme,” avaldab ta. “Tegelikult on mu autol Scania 500s väga suur ja uhke kabiin. Kõik, mis vaja, on olemas. Sügavkülm, tavaline külmkapp, mikrolaineahi. Tead, kui hea on mikros toitu valmistada. Need supervared on ikka asja eest. Paned ahju teatud ajaks tööle, pole tarvis toitu segadagi. Supi sisse panen alati mett, annab sellise põneva maitse. Vett on mul alati kaasas oma 40 liitrit. Rootsi vesi. Mille üle võiks nuriseda, on pesemisvõimalused. Duši alla saab peatumiskohtades, kui saab. Raha eest muidugi. Pesu pesta ei saa, pole ju kuskil kuivatadagi.”