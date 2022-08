Horoskoop ⟩ Kaljukits hoidugu jäikusest, Vähil on aeg eemalduda negatiivsest inimesest

On parem, kui sa ei jaga endast ja oma elust kõike sotsiaalmeedias või avalikkusega. Hoidu liigsest avatusest.

Ei ole sinu töö teada kõiki vastuseid või olla tuleviku suhtes 100 protsenti kindel. Sinu asi on olla uudishimulik ja õppida iga päev midagi uut.

Vahest on aeg distantseerida end kellestki, kes külvab su ellu vaid negatiivsust või püüab sind pidevalt kamandada.

Selleks et saavutada meelerahu, tuleb sul mõnest projektist loobuda või teha parandusi oma igapäevarutiinis. Astu vahelduseks harjumuspäraselt rajalt kõrvale.

Hoidu täna nõudmast seda, et kõik peab minema sinu plaanide ja visiooni järgi. On nii mõndagi, mida saad teistelt õppida.

Ära lase hirmul või ebakindlusel takistada end eduni jõudmast. Kui oled pinges, siis mõtle, mida saad teha, et sellega paremini toime tulla.

Kui miski sind häirib, on parem see kohe välja öelda, et asjad oleks selged. Lämmata probleem juba eos, ära lase sel üle pea kasvada.