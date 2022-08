Keskkond oli üliloominguline, lapsed pühendunud rahvamuusikale

Laste ja noorte rahvamuusikalaagrit veavad eest õed Margrit Kits ja Reine Niin ning õpetajatest on 16 aastaga moodustunud armas sõpruskond, kes igal aastal ootab seda aega, mil laste silmad särama panna.

Juba tosin aastat on siin viiulimängu õpetanud Kristi Alas, kannelt, harfi ja mandoliini Kaarin Aamer, akordioni Eha Niglas. Ansambli- ja poistelaulu õpetasid tänavu Sten Aamer ja Romet Allingu, kes on selle laagri vilistlased, ning laulude õpitoas ja tüdrukute laulu õed Kätlin ja Mirjam Kits, kes on laagris osalenud kõigil 16 korral.