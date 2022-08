PJK teenis 23. katsel hooaja esimese võidu, Vaprus kaotas tiitlikaitsjale

Pärnu on 22 mänguga kogunud kaheksa punkti, mis annab kümne satsi hulgas viimase koha. Tallinna Legionil on mäng vähem ja kaks punkti rohkem. Tallinna Kalev jääb kaheksandana maha seitsme punktiga. Vapratel Karudel ei lähe mängugraafik lihtsamaks, sest 17. augustil kohtutakse Paides sealse linnameeskonnaga ja kolm päeva hiljem pealinnas FC Floraga.

PJK tõusis hoobilt tabeli viimaselt kohalt üheksandaks. Üks võit ja kaheksa viiki annab 11 silma. Viljandi Tulevikul on kümme punkti, aga üks mäng varuks. Kaheksas koht on juba kindlalt eest, sest Ida-Virumaa Alliance on kogunud 23 silma. Pärnakate järgmine mäng tuleb 22. augustil kodustaadionil Harju Laagriga.