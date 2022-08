Politsei otsib Pärnumaal kadunud 84aastast Ülot

Täna hommikul teatati häirekeskusele, et Ülo on ööl vastu esmaspäeva, 15. augustit lahkunud oma kodunt Tori vallas Muti külas. Politsei kammib praegu läbi ümberkaudseid teid.

Ülo liigub musta naistejalgrattaga, millel on ees must korv ja taga must plastmasskast. Teada on, et ta võis minna Pärnu-Jaagupi suunas.