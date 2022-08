PÜHAPÄEV, 21. august

Pärnu muuseumis püsiekspositsioon “11 000 aastat ajalugu – elamusi vanast ajast”. Ehtenäitus “For Sale / Not For Sale”. Avatud T–P 10–19.

Linnagaleriis raekojas IN Graafika näitus “Leonhard Lapini retrospektiiv 75”. Avatud T–R 11–18, L 11–14.

Kunstnike majas IN Graafika näitused: Urmas Viigi “Dark Planet”, Nikaraagua kunstniku Carlos Barbenera näitus ja Ketter Raudmetsa näitus “Mina olen loodus”. Avatud T–R 11–18, L 11–14.

TÜ Pärnu kolledži raamatukogus

In Graafika: David Wilkinson (Inglismaa) fotonäitus “Stations of the Cross”.