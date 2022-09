Intervjuu ⟩ Terapeut teab: riskinoortel on lootust ja nende muredele leidub rohtu

Ta on veendunud, et nendel noortel on lootust. Ka siis, kui nende teod on olnud kohutavad. Neljatähelise lühendiga MDFT märgitud USAst pärit teraapiameetodi käsitluses on rohi nendele lastele olemas: vanemad. Vanemad on just ravimiks, mitte süüdlaseks.