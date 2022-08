Pärnu ainsas Samaaria poes ostu tegija teeb head

“Ruumi tuli juurde, saame mööbli kenasti välja panna, kaup tuleb meile peamiselt Skandinaavia maadest ning hind on soodne,” mainis Suviste. “Meil on müügil ka uusi asju, ei ole ainult teise ringi kaup, kujunenud on püsiklientuur, kuid mõnigi Soome turist on olnud üllatunud, leides siit omapäraseid esemeid, mida mujal müügil pole.”