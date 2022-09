Veefirmade ühinemisega kaasneb tänapäeva tasemel veehind

Sintlasena sain OÜ Sindi Veest kõne, mille käigus selgus, et kiiresti on tarvis elumaja veemõõtja uue vastu vahetada. Asjaga olevat sedavõrd kiire seetõttu, et Sindi Vesi ja Pärnu Vesi ühinevad. Värskendasin mälu, uurisin Tori valla dokumendiregistrit ega leidnud sealt ühtegi viidet, kuidas ja kuhu läbirääkimised on jõudnud. Nii saatsin vallamajja päringu.