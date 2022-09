Galerii ⟩ Lihulas avati Tiit Madissoni mälestussammas

Esmalt oli plaanis mälestussammas paigutada kalmistule, kus on Madissoni haud, kuid koos vallavalitsusega jõuti kokuleppele, et selle asukohaks saab vabadussammast ümbritsev park.

SAPTKi vedav Varro Vooglaid on Pärnu Postimehele öelnud, et Madissonil on suur roll Eesti iseseisvuse taastamisel. “Teda ei ole ühiskondlikult piisavalt tunnustatud,” lausus Vooglaid. Sambale on perekond oma heakskiidu andnud.