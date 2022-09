Kristin Tattar krooniti maailmameistriks

Tiitlivõistlusest võttis osa 75 naist ja viie päeva jooksul mängiti viis 18korvilist ringi.

Tattar tegi konkurentsitult parima ava- ja neljanda päeva ning juhtis enne otsustavat ringi soomlanna Henna Blomroosi ees viie ja jänki Holyn Handley ees seitsme viskega.

Viimasel ringil ei jätnud Eesti edukaim kettagolfar midagi juhuse hooleks, kui kogus esimese üheksa rajaga kaheksa birdie't ja suurendas oma edu veelgi. Konkurendid ei suutnud pärnakaga sammu pidada ja juba poole ringi peal oli maailmameister sisuliselt selge.

Tattar läbis viimaks viis ringi 305 viskega, mis andis tulemuseks –38. Hõbeda teenis Blomroos (–30) ja pronksi Handley (–25). Neljas oli Missy Gannon (–24) ja viies Tattari kange konkurent ja maailma üks tituleeritumaid mängijaid Paige Pierce (–22).

"Imeline tunne! See ei tundu päris: keegi võiks mind sellest unenäost äratada. See on hullumeelne," lausus Tattar võiduintervjuus, kui oli viimase viske korvi saatnud ning talle ulatati selle spordiala hinnatuim karikas ja 11 000dollarine auhinnatšekk.

Praeguse triumfi muudab märkimisväärseks seegi, et Tattarile on see hooaeg muret teinud küünarnukk, mille tõttu tuli tal alles mõni kuu tagasi loobuda mitmest suurturniirist. See ei takistanud eestlannat MM-tiitlist unistamast.

"Mõtlesin sellest palju juba enne hooaega ja see unistus innustas mind ka rasketel aegadel. See oli mu mõtteis pea iga päev. Nüüd ma saavutasin selle – see on kindlasti unistuse täitumine. Ma ei suuda uskuda, et ma praegu siin seisan ja olen maailmameister. Eelmised maailmameistrid, keda ma nüüd edestasin, mind õnnitlemas ... Kuidas see küll juhtus? Hullumeelne!"

2019. aastal võitis Tattar USA lahtised meistrivõistlused. Foto: Alyssa Van Lanen

Ehkki Tattari auhinnakapist leidis varem nii USA lahtiste meistrivõistluste kui Pro Touri etappide võidukarikaid, oli MM-tiitel eestlasel puudu. Mullu oli ta viies. Viimati tuli eurooplanna maailmameistriks 2004. aastal.

Teine eestlanna Keiti Tätte jäi MMil jagama 48.–49. kohta ega pääsenud finaalringile ehk 30 hulka.