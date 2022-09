Taas vähemuses lõpetanud Vaprus sai tabalipõhja duellis valusa kaotuse

Meistriliiga 27. vooru mängu võimalustevaese avapoolaja ohtlikuma momendi eest hoolitsesid pärnakad, kui poolkaitsja Sander Sinilaiu vasakult äärelt teele saadetud karistuslöök tabas teisel minutil vastaste värava latti.

Väravateta lõppenud avapoolaja järel sai Sinilaid teise poolaja teisel minutil uue šansi, ent karistusala joonelt teele saadetud palli teekond lõppes taas värava raamistikus, ristnurgas, mitte võrgus.

Mängu ainsa värava sai kirja 57. minutil äsja vahetusest sekkunud Markus Vaherna, kes pääses läbijooksul silmitsi pärnakate puutivahi Ott Nõmmega ja veeretes palli kindamehest mööda väravasse.

78. minutil jäid pärnakad platsile kümnekesi, sest tiimi kapten Magnus Villota rammis jõuliselt maha vasakul äärel läbimurret üritanud Nikita Grankini ja kohtunik Kevin Kaivoja ei kõhelnudki, kui võttis selle peale taskust punase kaarti.

Rohkem väravaid ei löödud ja nii pidi Vaprus tunnistama Legioni 1:0 paremust.

Vapruse kaitsja Uku Kõrre ütles mängujärgses intervjuus Soccernet.ee-le, et tänane mäng oli viimane võimalus otsesele vastasele lähemale tõmmata, aga kahjuks läks see luhta.

“Nüüd on jäänud kaks variant: kas asi läheb veel halvemaks või on hooaja lõpu Vaprus nii tugev, et hakkame järjest mänge võitma. Ainult see päästaks,” arvas Kõrre.

Katastroofiks Kõrre valusat allajäämist siiski ei pidanud. “Katastroof on alles siis, kui ei ole enam teoreetilistki võimalust,” ütles ta.

Kõrre tunnistas, et Vapruse tiimil on raske juba ammu olnud, kuid meeskond pingitab, et endas sisu leida. “Käega lüüa ei anna mitte kuidagi. Peame endast välja pigistama nii palju kui saame ja samamoodi edasi panema, aga peame hakkama ise ära lööma ja ei tohi lubada lüüa endale nii lolle väravaid,” arutles ta pärast kaotust Legionile.

Vaprusel on turniiritabelis endiselt kaheksa punkti. Enne tänast mängu kahe silma kaugusel olnud Legion teenis juurde kolm ja on 13 punktiga üheksas. Kaheksandal kohal asuval Tallinna Kalevil on 21 punkti.