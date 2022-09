Häädemeeste noormees tuli maailmameistriks: Sain oma respekti kätte!

Nüüd, kui EM- ja MM-tiitel kotis, saab Lehtla rahumeeli raskejõustikku harrastada. Näiteks tänavu juulis, enne tiitlivõistlusi, oli vaja leida toetajaid, et üldse saaks võistlustele sõita.

“See oli väga kulukas, et kahel võistlusel ära käia: kogusin 836 eurot. Jõutõstmises on raske sponsoreid leida, pidin pöörduma tuttavate poole. Minu jaoks oli see suur summa, aga sain tänu abilistele kulud tasa,” tunnistas Lehtla, kes võitis noorte hulgas kõik, mis võita andis.