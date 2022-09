Liiklusõnnetuses ümber paiskunud veok peatas Via Baltical liikluse

Täna kell 12.21 sai häirekeskus teate, et Pärnumaal Häädemeeste vallas põrkasid esialgsetel andmetel kokku kaks veokit. Kokkupõrke tagajärjel paiskus üks veok ümber ja selle kütusepaak hakkas lekkima. Päästjad hakkasid reostust likvideerima.

Politsei pressiesindaja Anu Villmann ütles, et esialgsetel andmetel keegi õnnetuses viga ei saanud.

Transpordiamet andis teada, et õnnetuse tõttu on Arumetsa ja Majaka küla vaheline teelõik suletud mõlemas suunas. Liiklus on ümber suunatud Arumetsast külast Asuja tee kaudu Rannametsa-Ikla maanteele ja tagasi põhimaanteele mööda Lemme teed Majaka külla.