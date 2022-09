Mis tunne on pärast nii pikka karjääri pensionile minna?

Ütleme nii, et keerulised tunded on. Loomulikult on pea minu terve teadlik elu möödunud siin kohtumajades pinke kulutades.

Ühtepidi on hea meel, et sai palju ära tehtud ja antud nii linnale kui ühiskonnale. Teisalt on aeg aru anda, et tuleb endaga tegelda, hakata rohkem lugema, reisima ja isegi sporti tegema. Kuigi see ei ole mulle päris võõras olnud, saab sellega nüüd järjekindlamalt tegelda.