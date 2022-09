Nädalast jäi kõlama ⟩ Ikka see sillaraha

Muutumatuna püsib aga linnajuhtide suur eesmärk – Pärnu uus sild. Just praegu käib arutelu, milline tuleb järgmise aasta riigieelarve. Pole sugugi kindel, kas me leiame mõnelt eelarverealt ka toetuse siinse silla ehituse tarvis. Kas näeme seda toetust eelarvestrateegias järgmistel aastatel? See on tähtis teema, sest riigikogu valimised on ukse ees ja näib, et Pärnu silla raha või selle puudumist tahetakse ilmselt taas poolt- ja vastuargumentidena poliitilise kasu lõikamiseks mängu panna.