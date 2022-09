Lapsed korjasid maailmakoristuspäeva puhul poe parklast üle 1000 suitsukoni

Tänane maailmakoristuspäev on ajaloo suurim üleilmne kodanikualgatus, millest võtavad osa miljonid inimesed enam kui 180 riigist, sai alguse Eestist. Kinnisvarabüroo Kinnisvaraekspert kümmekond töötajat kasisid Pärnu kesklinnas asuva Martensi maja ümbrust juba reedel. Põhjusel, et nende kontor asub justnimelt selles hoones. „Kui tahad teada mis seal oli, siis põhiliselt suitsukonid,” teatas maakler Janno Peterson.

Peterson peab üheks põhjuseks, miks nõnda palju rämpsu maha satub, et prügikaste napib. „Isegi meie maja ümber pole ühtegi prügikasti. Siin on palju sellist prügi mis ei kuulu kinnistu omanikule, kes kinnistut haldab,” sõnab ta, et liigub ju sealkandis kaubanduskeskuste ja bussijaama tõttu rohkelt inimesi.