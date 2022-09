Vanakraamikaupmees Lavassaare laadal: Korjan kõike vana peale vanamuttide

Lavassaare laat on nii populaarne, et juba tund pärast avamist, ei saanud külastajate vähesuse üle kurta. Kaubeldi seal vanavara, toidu ja uuemate käsitöö esemetega. Laadale suundujaid tervitas auruveduri toss. Lapsed said sõitu teha nii aururongi kui hobustega.