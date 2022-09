Jaan-Hendrik Toomel ⟩ Töötasu alammäära seotus trahvide, avaliku sektori palga ja elatisega on müüt

Üks rühm, keda miinimumpalga tõus otseselt puudutab, on töötud. Kuigi töötukassa makstav töötutoetus tõuseb koos miinimumpalgaga, on statistikaameti andmetel töötute hulgas absoluutse vaesuse määr ikka kõrgeim. Arvan, et töötus on tihti sundvalik. Riigi ülesanne on aidata töötaja võimalikult ruttu tööturule tagasi, et ta taas enda ja pere eest hoolitseda saaks. Vaja on leida töötutoetuse arvutamiseks toimivam mudel kui seotus miinimumpalgaga või laiendada näiteks töötuskindlustushüvitise saajate ringi.