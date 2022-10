Vapruse kurb seeria sai pealinnas jätku: meistriliigas ollakse punktideta 12 matši

"See oli täiesti kohutav penalti, lendas mugavalt väravavahile. Neljast kolm on sees, kahju, et see üks eksimus nii tähtsas mängus tuli," rääkis pettunud Kauber mängujärgses intervjuus. "Kahjuks ei tulnud väravaid mitte kuidagi. Pingutasime, mängisime ja oli väga palju võimalusi, et lüüa – ei tea, kuhu need jäid. Kui suudame kaitses enam vähem mängida, siis ei suuda me rünnakul lahendada ning vastupidi. Ei ole seda balanssi kuidagi."