JÄRELVAADATAV ⟩ Pärnakad lõid kaua oodatud Võru vollepeol ukse pauguga lahti, kuid kukkusid viimaks ära

“Et esimese geimi suutsime hästi mängida ja seejärel täiesti ära kukkuda – olin selleks isegi valmis. Kuna tegu on noorte poistega, tuleb seda kahjuks ette,” tunnistas pärnakate loots Jasmin, kes tegi selles ametis debüüdi. “Võrul oli grammi võrra rohkem kogemust ja muidugi koduseinad, mis aitavad pikkade pallivahetuste puhul, kuhu see pall siis lõpuks kukub. Täna oli õnn rohkem nende pool.”

“Olime alguses selgelt närvis: meestel oli mõttepauside ajal külm higi otsaees ja mõnel käsi natuke värises. Aga see käib asjaga kaasas ja õnneks saime sellest üle. Kosusime, natuke rahunesime, teises geimis tuli hoopis teine mäng ja kokkuvõttes mängisime väga kannatlikult,” rõõmustas Võru peatreener Lüütsepp. “Kui vaadata rünnakuvigade arvu, siis on selge, et meie olime kannatlikud, omavigu ei teinud ja lasime vastasel eksida. Ma arvan, et see oli mängu võti.”