JÄRELVAADATAV ⟩ Pärnakad lõid pikalt oodatud Võru vollepeol ukse pauguga lahti, ent kukkusid viimaks täiesti ära

“See, et esimese geimi suutsime hästi mängida ja seejärel täiesti ära kukkuda – olin selleks isegi valmis. Kuna tegu on noorte poistega, siis selliseid hetki tuleb kahjuks ette,” tunnistas pärnakate loots Jasmin. “Võrul oli grammi võrra rohkem kogemust ja muidugi koduseinad, mis aitavad pikkade pallivahetuste puhul, kuhu see pall siis lõpuks kukub – täna oli õnn rohkem nende pool.”