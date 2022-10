nädalast jäi kõlama ⟩ Südamega õpetaja

“Õpetajaamet on ajatu ja piiritu. Ühelegi teisele ametile maailmas pole pandud rohkem ootusi kui õpetajatele,” kirjutas Tallinna ühisgümnaasiumi õpetaja Kati Bakradze õpetajate päeva eel. “Kooliharidus on ühiskonna toimimise osa, väikestes maakohtades ka ellujäämise tingimus, sest kool on kujunenud küla, valla ja riigi elu vereringeks. Kuigi amet on ajatu, on inimesed selle süsteemis tänasest ajast sõltuvad ja tundub, et õpilased ehk juba ajast ees.”