SUUR PILDIGALERII ⟩ Mis oli ajaloolise võidu võti kuus korda rikkama kossusatsi vastu? Kirves: Fännid!

Huvi ajaloolise eurolahingu vastu oli suvepealinnas üllatavalt lahja. Kui viimases koduliiga mängus Viimsi vastu oli Pärnu spordihallis 351 pealtvaatajat, siis eeldasin, et oluliselt kaalukamas lahingus, millesarnast pole siin veel nähtud, tuleb vähemalt poole rohkem kui mitte üle tuhande inimese. Kas süüdi on veebiülekanne või tavaliselt reamängust krõbedam piletihind, igatahes tuli siinsele areenile 586 silmapaari. Ilmselt kahetses kolmapäeva õhtul tulemust vaadates nii mõnigi, et sellest osa ei saanud ja on järgmisel korral kohal nagu viis kopikat.