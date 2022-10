Hääletama ⟩ Kaasava eelarve kulutamisele pretendeerib tosin ideed

Pühapäeva, 30. oktoobrini on kõigil vähemalt 16aastastel Pärnu omavalitsuse elanikel võimalik hääletada ettepanekute poolt, mida kaasava eelarve raha eest Pärnus või selle osavaldades järgmisel aastal teha võiks. Parima idee valimisel on õigus osaleda Pärnu keskuslinna ja osavaldade elanikel, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Pärnu omavalitsuses.