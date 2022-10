VIDEO ⟩ 162 päeva ootust sai läbi: Vaprus maitses meistriliigas võidurõõmu

Vaprusel oli enne matši käsil väga kurb seeria: vähe sellest, et paiknetakse tabeli viimasel real, poldud võidurõõmu maitstud 20 ja punktilisa teenitud 13 järjestikuses matšis.

Lõpuvile kõlades juubeldati-kallistati – see võit tähendas pärnakatele nii mõndagi. Viimati teeniti kolm punkti 6. mail, kui koduväljakul alistati FC Kuressaare 3:1.

“Kuradi hea tunne on!” ütles matši ainsa tabamuse autor Tiismaa mängujärgses intervjuus. “Pole nii pikalt võitnud ja lõpuks tuli ära – suutsime hooaja lõpus fännidele veel midagi kinkida. Mängisime tahte ja tati pealt, see meile võidu tõi.”

Nõnda on neli mängu enne tšempionaadi lõppu kahe viimase vahe endiselt seitse silma. Hooaja lõpus kukub viimane esiliigasse, eelviimane läheb üleminekumängudele. Pärnu peab järgmise matši Tartus, seejärel madistatakse veel Tallinna FCI Levadia, Kuressaare ja viimases voorus just konkurendi Legioniga. Täistabamuse korral on võimalik teenida 12 punkti.