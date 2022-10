Galerii ⟩ Tütre vihje läkitab 18 aastat hoolt ja armastust üleriigilisele võistlusele

Nimelt märkis linnapea, et Pihlaka 1 varjuline aed imponeeris hindamiskomisjonile niivõrd, et see esitatakse järgmisel aastal üleriigilisele konkursile, mille patroon on president.

“See oli meile paras üllatus, kui linnapea selle välja ütles,” tunnistas Kaljuvee, kui oli linnapealt kingituseks saanud majale kinnitatava tunnusmärgi ja koti tulbisibulatega.

Pulga jutu järgi esitas nende koduaia konkursile tütar. “See ei tulnud üllatusena, ta ikka enne arutas meiega läbi,” sõnas Pulk.

Pärnu linnaaednik Anu Nurmesalu märkis, et Pulga ja Kaljuvee koduaia puhul võlus hindajaid varjuline aiaruum, mis sulandub ühte ümbritseva loodusega, ja aiakujunduses kasutatud okaspuude püramiidvormid, mis vaheldumisi õitsvate lehtpõõsaste ja püsikulaikudega mõjuvad oma lopsakusega suursuguselt. “Hobiaednikust perenaine on suure praktilise kogemusega nii taimmaterjali paljundamisel kui hooldamisel. Peretütre idee tuua rohelusse värvi on leidnud aiaruumis kasutust istumisnurga katuse ja aiamööbli istumisalustena,” täpsustas Nurmesalu.

Pulga sõnutsi on aias avanev pilt 18 aasta pikkuse töö vili. “Oleme kõik need aastad seal katsetanud ja tööd teinud. Praegu võib aiaga päris rahul olla,” lausus ta.

See, et metsatuka kõrval asuvas aias on ruumi sõpru võõrustada, perega lauamänguõhtuid korraldada, linde-loomi vaadelda või niisama puhata, ei tähenda sugugi, et labidad, rehad, kärud, käärid ja töökindad võib nüüd nurka panna ja loorberitele puhkama jääda.