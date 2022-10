Galerii ⟩ Kiluleibadega kuulsaks saanud Uku kohvik lõpetas tegevuse

Täpselt nädala eest oli vanas puumajas Vana-Rääma tänavas erakordne päev. Uku kohviku legendaarseid võileibu sai mekkida viimast korda. Päev otsa vooriti Ukusse lilledega. Keskpäeval kattis Vahe püsikundedele laua ja pidu kestis õhtutundideni. Ukust põikas läbi mees, kel meeles esimene külaskäik – see juhtunud isa käekõrval juba 1956. aastal.

Ehkki vaibad ja jahutuskapid on Ukust ära viidud, on alles täispuidust lauad, baaripukid ja -lett. Kõik omal ajal kohalikus Vikero mööblitsehhis meisterdatud.

Vahel on nuppudega telefon, Uku viimasel päeval oli see kõnedest kuum. “Kõik muudkui helistasid ja küsisid: “Miks?”” meenutas Vahe. Ta tõdes, et iga asi saab ükskord otsa.