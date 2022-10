Prefektil külas ⟩ Kaido Kõplas: Läks ikka pikalt, enne kui pereväärtused kohale jõudsid

Kõplas tutvustab, et see maja on ehitatud 1914. aastal ja täielikult ahiküttega. Maja kuulus kunagi kalurile, kes merel uppus. Nüüd käivat ta siin kummitamas. Küll on tass köögi tööpinnalt ise maha kukkunud, küll on keegi nähtamatu trepil naginal sammunud.