See ei tule tõenäoliselt kellelegi üllatusena, et novembris on hämar ja mõnel pärastlõunal pimedamgi kui suveööl. Just sel kuul põikavad igapäevastesse vestlustesse mõtted sombusest ajast, lörtsiohust, aga ka väsimusest ja pimedusest. Kuigi näib, et värvide aeg on läbi, pole looduses miski mustvalge.