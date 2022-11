Pool sajandit mesinikuametit pidanud suvepealinlasel jätkub veel jaksu

Võtame Rapiga istet tema koduhoovi rajatud klaaskuplis, kus on mõnusalt soe: kui õues on sel päeval vaevu kümme kraadi ja sabistab vihma, siis kuplis tekib suvetunne: 17 soojakraadi, ümberringi kasvamas viinamarjad. Väärib märkimist, et selle kupli ehitas Rapp ise. Nagu maja täissaarest uksedki. “Kuldsete kätega mees!” Seepeale hakkab Rapp naerma ja näitab pöialt, millel tükk puudu. “Kutsehaigus, saagisin tüki maha. Teistele ütlen, et ninanokkimisega murdus ära,” muigab ta.