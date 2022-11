Sadama kossutiim andis mullusele meistrile kõva lahingu

Lõunanaabrid võitsid lauavõitluse 44:32 ja näitasid paremat viskeprotsenti (43 vs. 38). Muud statistilised näitajad olid praktiliselt võrdsed.

Pärnul on nüüd kolm võitu ja kolm kaotust, mis annab 16 tiimi seas 11. koha. VEF on viie võidu ja kolme kaotusega viies. Nüüd saavad pärnakad pisut hinge tõmmata, sest järgmine matš on 18. novembril Valmieras.