Pildid ⟩ Kilingi-Nõmmes hukkus tulekahjus 18aastane neiu

Päästjad tuletavad meelde, et suitsuandur on Eestis kohustuslik ning see on kõige odavam elukindlustus, sest suur osa traagilisi tuleõnnetusi juhtub, kui inimesed magavad. Töökorras suitsuandur hoiatab valjude piiksudega tulekahju eest selle algstaadiumis ja annab tegutsemiseks vajalikku lisaaega. Suitsuandureid tuleb katsetada kord kuus, vajutades test-nuppu. Peale selle tuleb puhastada anduri avasid. Kui nupuvajutusele helisignaali ei järgne või ei ole see küllalt tugev ja selge, tuleb kontrollida, kas piisab patarei vahetamisest või on anduri eluiga lõppenud ning vaja soetada uus andur.