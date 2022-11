Politsei eemaldas maas lamanud mehele jalahoope jaganud kiiruskaamera spetsialisti töölt ja alustas kriminaalmenetlust

Lääne prefekti Kaido Kõplase sõnutsi on praeguseks teada, et esmaspäevase juhtumi osas, kus politsei kiiruskaamera valvespetsialist lõi jalaga tänaval maas istuvat meest , oli lööke rohkem kui videosalvestiselt nähtud kaks korda.

Prefekt märkis, et videost on näha, et valvespetsialist kandis politsei-kirjaga helkurvesti, mis lõi mulje, et tegemist on politseiametnikuga.